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ООС: боевики шесть раз нарушили режим "тишины"

ООС: боевики шесть раз нарушили режим "тишины"

Киев  •  УНН

 • 10281 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. По состоянию на 18:00 незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески из противотанковых ракетных комплексов, трижды возле населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 22 мая, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Напомним, после операции в больнице в Днепре умер раненый в зоне ООС военнослужащий.

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