ООС: боевики шесть раз нарушили режим "тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. По состоянию на 18:00 незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески из противотанковых ракетных комплексов, трижды возле населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4.
"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 22 мая, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Напомним, после операции в больнице в Днепре умер раненый в зоне ООС военнослужащий.