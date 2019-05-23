ООС: бойовики здійснили 5 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. 22 травня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 2 рази українських військових: “поблизу міста Мар’їнка з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні тричі: поблизу населеного пункту Золоте-4 — з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту Новоолександрівка — з мінометів калібру 82 мм; біля міста Попасна — з гранатометів різних систем”.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки Об’єднаних сил, 22 травня двоє бойовиків було знищені, ще один — поранений. Також бойовики втратили одну бойову машину піхоти та один військовий вантажний автомобіль.