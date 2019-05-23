ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 38547 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 60540 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 77393 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 90794 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122555 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111502 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137689 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144626 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130131 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130198 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 14766 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. 22 мая боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли 2 раза украинских военных: “близ города Марьинка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны три раза: вблизи населенного пункта Золотое-4 — из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Новоалександровка — из минометов калибра 82 мм; у города Попасная — из гранатометов различных систем”.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки Объединенных сил, 22 мая двое боевиков были уничтожены, еще один — ранен. Также боевики потеряли одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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