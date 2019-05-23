ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли 2 раза украинских военных: “близ города Марьинка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны три раза: вблизи населенного пункта Золотое-4 — из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Новоалександровка — из минометов калибра 82 мм; у города Попасная — из гранатометов различных систем”.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки Объединенных сил, 22 мая двое боевиков были уничтожены, еще один — ранен. Также боевики потеряли одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль.