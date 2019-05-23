У дніпровській лікарні помер поранений у зоні ООС військовий

"Роману було 48, отримав кульове поранення поблизу Кримського на Луганщині. Доставлений в лікарню Мечникова 18 травня. Важке черепно-мозкове поранення. Тривала нейрохірургічна операція, складна боротьба за життя в реанімації... На жаль, цього разу смерть була сильніша... Серце Романа зупинилось о 23:15", - повідомив лікар сьогодні зранку у Facebook.

Нагадаємо, за добу бойовики здійснили п'ять обстрілів позицій українських військових в зоні ООС.