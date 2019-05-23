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У дніпровській лікарні помер поранений у зоні ООС військовий

У дніпровській лікарні помер поранений у зоні ООС військовий

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Після нейрохірургічної операції в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова у Дніпрі помер поранений у зоні ООС військовослужбовець. Про це повідомив заступник головного лікаря з надання екстреної медичної допомоги лікарні Олександр Толубаєв, передає УНН.

"Роману було 48, отримав кульове поранення поблизу Кримського на Луганщині. Доставлений в лікарню Мечникова 18 травня. Важке черепно-мозкове поранення. Тривала нейрохірургічна операція, складна боротьба за життя в реанімації... На жаль, цього разу смерть була сильніша... Серце Романа зупинилось о 23:15", - повідомив лікар сьогодні зранку у Facebook.

Нагадаємо, за добу бойовики здійснили п'ять обстрілів позицій українських військових в зоні ООС.

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