В днепровской больнице скончался раненый в зоне ООС военный
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. После нейрохирургической операции в областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре умер раненый в зоне ООС военнослужащий. Об этом сообщил заместитель главного врача по оказанию экстренной медицинской помощи больницы Александр Толубаев, передает УНН.
"Роману было 48, получил пулевое ранение вблизи Крымского Луганской области. Доставлен в больницу Мечникова 18 мая. Тяжелое черепно-мозговое ранение. Длительная нейрохирургическая операция, сложная борьба за жизнь в реанимации... К сожалению, на этот раз смерть была сильнее... Сердце Романа остановилось в 23:15", - сообщил врач сегодня утром в Facebook.
Напомним, за сутки боевики совершили пять обстрелов позиций украинских военных в зоне ООС.