В днепровской больнице скончался раненый в зоне ООС военный

"Роману было 48, получил пулевое ранение вблизи Крымского Луганской области. Доставлен в больницу Мечникова 18 мая. Тяжелое черепно-мозговое ранение. Длительная нейрохирургическая операция, сложная борьба за жизнь в реанимации... К сожалению, на этот раз смерть была сильнее... Сердце Романа остановилось в 23:15", - сообщил врач сегодня утром в Facebook.

Напомним, за сутки боевики совершили пять обстрелов позиций украинских военных в зоне ООС.