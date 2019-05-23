ООС: бойовики шість разів порушили режим "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Станом на 18:00 незаконні збройні формування шість разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомив прес-центр штабу ООС, передає УНН.
"Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил двічі поблизу населених пунктів Миколаївка і Піски з протитанкових ракетних комплексів, тричі біля населених пунктів Старогнатівка і Чермалик – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог з мінометів калібру 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-4.
"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили у штабі.
Як повідомляв УНН, упродовж минулої доби, 22 травня, бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.
Нагадаємо, після операції в лікарні у Дніпрі помер поранений у зоні ООС військовослужбовець.