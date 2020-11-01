ООС: боевики один раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 31 октября, боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 31 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, недалеко от населенного пункта Зайцево противник совершил одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета”, — сообщили в штабе.
Отмечается, что враждебная провокация “не представляла угрозы украинским военнослужащим, поэтому оружие в ответ украинские защитники не применили”. Добавляется, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
“С начала текущих суток, 1 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, — отчитались в штабе ООС.
“Подразделения Объединенных сил соблюдают условия договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года, и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника”, — резюмировали военнослужащие.
Ранее первый Президент Украины, председатель украинской делегации в трехстороннем контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия и ОРДЛО постоянно пытаются что-то зацепиться и на этом остановить процесс улучшения продвижения вперед по миру на Донбассе.