ООС: бойовики один раз порушили "режим тиші"

“Упродовж минулої доби, 31 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Зайцеве противник здійснив поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета”, — повідомили у штабі.

Зазначається, що ворожа провокація “не становила загрози українським військовослужбовцям, тому зброю у відповідь українські захисники не застосували”. Додається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

“Від початку поточної доби, 1 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — відзвітували у штабі ООС.

“Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов домовленостей, які були досягнуті 22 липня 2020 року, та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника”, — резюмували військовослужбовці.

Раніше перший Президент України, голова української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія та ОРДЛО постійно намагаються за щось зачепитися і на цьому зупинити процес поліпшення просування вперед щодо миру на Донбасі.