Кравчук: Росія намагається зупинити процес досягнення миру на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Росія та ОРДЛО постійно намагаються за щось зачепитися і на цьому зупинити процес поліпшення просування вперед щодо миру. Про це в ефірі одного із телеканалів заявив перший Президент України, голова української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає УНН.

“ОРДЛО не визначає політики, ОРДЛО не визначає дій відповідних, за ними стоїть Росія і Кремль — це очевидно для всіх. Таким чином, поки там не будуть прийняті реальні рішення про те, що війну треба зупинити. Так, я погоджуюся з тим, що потрібно врахувати особливості ситуації і тих районів, і те, що сталося на Донбасі, прийняти розумні, виваженні рішення, які б відповідали інтересам всієї України і тих регіонів, які Україна зараз не контролює. Треба зробити розумно, виважено, в інтересах людей, але для цього потрібно зробити один важливий крок — припинити війну”, — зазначає він.

За його словами, з моменту оголошення режиму “тиші” в ОБСЄ засвідчили близько 2 тисячі порушень.

“Адже, за ці місяці фактично, після проголошення тиші, ми тішилися тим. Порушень було, як засвідчила місія ОБСЄ, біля 2 тисяч випадків, вони були дрібненькі, але вони були, а тут вже вбито двоє і поранено двоє, ну зрозуміло, що це агресивно. На тій відеоконференції, що ми проводимо, бачу, що Росія і ОРДЛО, я пов’язую — це одне і теж, шукають, без перебільшення, аби за щось зачепитися і на цьому зупинити процес поліпшення просування вперед щодо миру. Все робиться для цього.

Останнє рішення було, як вони вважали неправильне, постанову Верховної Ради про місцеві вибори. Вони місяць вимагали від нашої делегації, щоб Верховна Рада відмінила цю постанову. Тепер вони запропонували так звану дорожню карту подальшого руху до миру, так звану дорожню, тому що це термін, який вже вживався до цього і у Парижі, і у Берліні. І будуть вони надалі шукати”, — додав Кравчук.

Нагадаємо, Українська делегация зажадала від російської сторони та запросила допомоги у представників ОБСЄ, вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки зазделегідь запланованої. Модератор Рабочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Посол Яшар Халіт Чевік, підтримав наміри сторон притримуватися режиму припинення вогню.

Як раніше повідомлялося в УНН, 30 жовтня, відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, у зв’язку із загибеллю та пораненням українських військовослужбовців.

Українські Національні Новини

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