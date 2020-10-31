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Кравчук: Россия пытается остановить процесс достижения мира на Донбассе

Кравчук: Россия пытается остановить процесс достижения мира на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Россия и ОРДЛО постоянно пытаются за что-то зацепиться и на этом остановить процесс улучшения продвижения вперед к миру. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый Президент Украины, председатель украинской делегации в трехстороннем контактной группе Леонид Кравчук, передает УНН.

“ОРДЛО не определяет политики, ОРДЛО не определяет действий соответствующих, за ними стоит Россия и Кремль — это очевидно для всех. Таким образом, пока там не будут приняты реальные решения о том, что войну надо остановить. Да, я согласен с тем, что нужно учесть особенности ситуации и тех районов, и то, что произошло на Донбассе, принять разумные, взвешивания решения, которые бы отвечали интересам всей Украины и тех регионов, которые Украина сейчас не контролирует. Надо сделать разумно, взвешенно, в интересах людей, но для этого нужно сделать один важный шаг — прекратить войну ”, - отмечает он.

По его словам, с момента объявления режима “тишины” в ОБСЕ отметили около 2 тыс. нарушений.

“Ведь за эти месяцы фактически, после провозглашения тишине, мы радовались этому. Нарушений было, как показала миссия ОБСЕ, около 2 тысяч случаев, они были крошечные, но они были, а здесь уже убиты двое и ранены двое, ну понятно, что это агрессивно. На той видеоконференции, что мы делаем, вижу, что Россия и ОРДЛО, я связываю — это одно и тоже, ищут, без преувеличения, чтобы за что-то зацепиться и на этом остановить процесс улучшения продвижения вперед по миру. Все делается для этого.

Последнее решение было, как они считали неправильное постановление Верховной Рады о местных выборах. Они месяц требовали от нашей делегации, чтобы Верховная Рада отменила это постановление. Теперь они предложили так называемую дорожную карту дальнейшего движения к миру, так называемую дорожную, так как это термин, который уже использовался до этого и в Париже, и в Берлине. И будут они в дальнейшем искать”, — добавил Кравчук.

Напомним, Украинская делегация потребовала от российской стороны и попросила помощи у представителей ОБСЕ, принять срочные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированной. Модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Посол Яшар Халит Чевик, поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.

Как ранее сообщалось в УНН, 30 октября, состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украинской делегацией, в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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