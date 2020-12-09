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ООС: боевики один раз нарушили "режим тишины"

ООС: боевики один раз нарушили "режим тишины"

Киев  •  УНН

 • 11121 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. За прошедшие сутки, 8 декабря, боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.

“За прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия отмечены вблизи Авдеевки”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

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Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было.

“С начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, — добавили военные.

В штабе резюмировали, что ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

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