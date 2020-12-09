ООС: боевики один раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. За прошедшие сутки, 8 декабря, боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия отмечены вблизи Авдеевки”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВСУ заявили, что карабахского сценария на Донбассе не будет
Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было.
“С начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, — добавили военные.
В штабе резюмировали, что ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конфликт в Нагорном Карабахе связан с Донбассом и Крымом — мнение экспертов