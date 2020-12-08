У ЗСУ заявили, що карабахського сценарію на Донбасі не буде

“Такий сценарій точно не планується і не буде здійснюватися Збройними силами щодо окупованих територій Донецької і Луганської областей. Це факт”, — заявила вона.

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Долгоновська також розповіла, звідки з’явилася ця інформація.

“Якщо ми простежимо ланцюжок, як ця інформація з’являлася і ким розганялася в інформаційному полі, то ми прийдемо до імені російського пропагандиста Семена Пегова. Він першим заявив про це, і від нього пішла перша хвиля, яка з листопада до сьогоднішнього дня активно використовується російськими пропагандистами для того, щоб сіяти страх серед жителів окупованих територій. Із нас роблять образ ворога для того, щоб підживлювати ненависницькі настрої, якими харчується російська пропаганда в Україні”, — додала представник ЗСУ.

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