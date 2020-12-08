В ВСУ заявили, что карабахского сценария на Донбассе не будет

“Такой сценарий точно не планируется и не будет осуществляться Вооруженными силами относительно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Это факт”, — заявила она.

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Долгоновская также рассказала, откуда появилась эта информация.

“Если мы проследим цепочку, как эта информация появлялась и кем разгонялась в информационном поле, то мы придем к имени российского пропагандиста Семена Пегова. Он первым заявил об этом, и от него ушла первая волна, которая с ноября до сегодняшнего дня активно используется российскими пропагандистами для того, чтобы сеять страх среди жителей оккупированных территорий. Из нас делают образ врага для того, чтобы подпитывать ненавистнические настроения, которыми питается российская пропаганда в Украине”, — добавила представитель ВСУ.

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