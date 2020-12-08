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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 33385 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 50649 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 65631 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 88637 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 108156 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111771 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В ВСУ заявили, что карабахского сценария на Донбассе не будет

В ВСУ заявили, что карабахского сценария на Донбассе не будет

Киев  •  УНН

 • 15595 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Информация о том, что Вооруженные силы Украины готовятся к карабахскому сценарию в Донбассе — российский фейк. Об этом в эфире телеканала “Дом” заявила главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины Людмила Долгоновская, передает УНН.

“Такой сценарий точно не планируется и не будет осуществляться Вооруженными силами относительно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Это факт”, — заявила она.

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Долгоновская также рассказала, откуда появилась эта информация.

“Если мы проследим цепочку, как эта информация появлялась и кем разгонялась в информационном поле, то мы придем к имени российского пропагандиста Семена Пегова. Он первым заявил об этом, и от него ушла первая волна, которая с ноября до сегодняшнего дня активно используется российскими пропагандистами для того, чтобы сеять страх среди жителей оккупированных территорий. Из нас делают образ врага для того, чтобы подпитывать ненавистнические настроения, которыми питается российская пропаганда в Украине”, — добавила представитель ВСУ.

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