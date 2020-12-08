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Росії потрібен Донбас для відволікання уваги від Криму - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Окупація окремих районів Луганської та Донецької областей вигідна Росії тільки через те, що на тлі питання ОРДЛО проблема окупації Криму відходить на другий план. Таку думку висловив народний депутат України Олександр Качура в ефірі телеканалу "Дом", передає УНН.

"Напевно, Луганська і Донецька області не потрібні були б Росії, тому що це великі витрати. Ми знаємо, що мільярди доларів щорічно виділяються. Самі росіяни втомилися від цієї війни, вони кажуть, що потрібно закінчувати війну з Україною. Це (бойові дії на Донбасі, – ред.) потрібно Росії для того, щоб не почався кейс по Криму", – зазначив Качура.

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Він сказав, що попередня влада розділила проблеми окупації Криму і Донбасу, внаслідок чого зараз уся увага акцентована на ОРДЛО.

"Поки не буде вирішено питання Донбасу, не постане питання Криму. І чим довше буде конфлікт на Донбасі, тим довше можна буде відкладати кейс по Криму", – додав нардеп.

Раніше в ООН підтримали проект посиленої резолюції по Криму.

Українські Національні Новини

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