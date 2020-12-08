Росії потрібен Донбас для відволікання уваги від Криму - нардеп

"Напевно, Луганська і Донецька області не потрібні були б Росії, тому що це великі витрати. Ми знаємо, що мільярди доларів щорічно виділяються. Самі росіяни втомилися від цієї війни, вони кажуть, що потрібно закінчувати війну з Україною. Це (бойові дії на Донбасі, – ред.) потрібно Росії для того, щоб не почався кейс по Криму", – зазначив Качура.

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Він сказав, що попередня влада розділила проблеми окупації Криму і Донбасу, внаслідок чого зараз уся увага акцентована на ОРДЛО.

"Поки не буде вирішено питання Донбасу, не постане питання Криму. І чим довше буде конфлікт на Донбасі, тим довше можна буде відкладати кейс по Криму", – додав нардеп.

Раніше в ООН підтримали проект посиленої резолюції по Криму.