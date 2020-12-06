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Байден може змусити Росію піти з Донбасу — Кравчук

Байден може змусити Росію піти з Донбасу — Кравчук

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Новообраний президент США Джо Байден може змусити Росію піти з Донбасу та виконати свої міжнародні зобов’язання. Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” заявив перший президент України Леонід Кравчук, передає УНН.

“Більше 10 раз пан Байден був в Україні. Під час президентства Барака Обами він відповідав за європейський напрямок и перш за все — за Україну. Це означає, що президент гарно знає Україну. Він бував багато разів в Росії”, — зазначив Кравчук.

За його словами, під час одного з візитів Байдена до Росії, за повідомленнями ЗМІ тодішній віце-президент США сказав президенту РФ Володимиру Путіну: “Я дивлюся в ваші очі і не бачу в них душі”.

“Тому я знаю, що президент Байден прекрасно знає Україну і Росію, і знає, хто є джерелом конфлікту в Україні. Тому я вірю в те, що пан Байден зробить все необхідне, щоб об’єднати зусилля і змусити, не тільки Росію (будь-яку державу, яка порушує норми міжнародного права), виконувати свої зобов’язання і піти з Донбасу”, — вважає перший президент України.

Як повідомляв УНН, Україна може відмовитись виконувати Будапештський меморандум, якщо ані США, ані Росія не гарантують їй безпеку та територіальну цілісність.

Українські Національні Новини

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