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России нужен Донбасс для отвлечения внимания от Крыма - нардеп

России нужен Донбасс для отвлечения внимания от Крыма - нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Оккупация отдельных районов Луганской и Донецкой областей выгодна России только потому, что на фоне вопроса ОРДЛО проблема оккупации Крыма отходит на второй план. Такое мнение высказал народный депутат Украины Александр Качура в эфире телеканала "Дом", передает УНН.

"Наверное, Луганская и Донецкая области не нужны были бы России, потому что это большие затраты. Мы знаем, что миллиарды долларов ежегодно выделяются. Сами россияне устали от этой войны, они говорят, что нужно заканчивать войну с Украиной. Это (боевые действия на Донбассе - ред.) нужны России для того, чтобы не начался кейс по Крыму", - отметил Качура.

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Он сказал, что предыдущая власть разделила проблемы оккупации Крыма и Донбасса, в результате чего сейчас все внимание акцентировано на ОРДЛО.

"Пока не будет решен вопрос Донбасса, и не станет уже вопрос Крыма. И чем дольше будет конфликт на Донбассе, тем дольше можно будет откладывать кейс по Крыму", - добавил нардеп.

Ранее в ООН поддержали проект усиленной резолюции по Крыму.

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