ООС: бойовики один раз порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Минулої доби, 8 грудня, бойовики один раз порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
“Минулої доби, 8 грудня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неприцільні постріли зі стрілецької зброї відмічено поблизу Авдіївки”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.
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Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було.
“Від початку поточної доби, 9 грудня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, — додали військові.
У штабі резюмували, що ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.
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