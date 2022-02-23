ООС: боевики почти 60 раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. На Донбассе по состоянию на 17:00 зафиксировано 59 вражеских нарушений “режима тишины”. Погиб украинский военнослужащий, еще один получил боевое травмирование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию прес-центра ООС.
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"По состоянию на 17:00 23 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 59 обстрелов, 54 из которых с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.
Детали
Отметили, что в результате обстрела украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один военный ВСУ получил боевое травмирование.
Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников вблизи:
• пять раз Новотошковского - из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
• Золотого - из артиллерии калибра 122 мм.
• дважды Попасной - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
• семь раз Южного - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
• четыре раза Песков - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.
• четыре раза Светлодарска - из миномета калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов "Шмель".
• 14 раз Богдановки - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм 82 мм, БМП-1.
• семь раз Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов.
• Станицы Луганской - из артиллерии калибра 122 мм.
• три раза Счастья - из БМ-21" Град", минометов калибра 120 мм и 82 мм.
• четыре раза Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
• пять раз Марьинки - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
• Гранитного - из противотанковых ракетных комплексов.
Дополнение
На востоке Украины лишь за последние 7 суток было зафиксировано 245 обстрелов со стороны врага по гражданским объектам.