ООС: бойовики майже 60 разів порушили "тишу" на Донбасі, загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. На Донбасі станом на 17:00 зафіксовано 59 ворожих порушень “режиму тиші”. Загинув український військовослужбовець, ще один дістав бойове травмування. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію пресцентру ООС.
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"Станом на 17 годину 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, 54 з яких із застосуванням важкого озброєння", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Зазначили, що внаслідок обстрілу український військовослужбовець дістав поранення, несумісні з життям. Ще один військовий ЗСУ дістав бойове травмування.
Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу:
• п’ять разів Новотошківського - з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
• Золотого – з артилерії калібру 122 мм.
• двічі Попасної – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
• сім разів Південного – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
• чотири рази Пісків - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17.
• чотири рази Світлодарська – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів "Джміль".
• 14 разів Богданівки – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм, БМП-1.
• сім разів Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів.
• Станиці Луганської – з артилерії калібру 122 мм.
• три рази Щастя - з БМ-21 "Град", мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
• чотири рази Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
• п’ять разів Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
• Гранітного – з протитанкових ракетних комплексів.
Доповнення
На сході України лише за останні 7 діб було зафіксовано 245 обстрілів з боку ворога по цивільних об’єктах.