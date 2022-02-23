За останні сім діб на Донбасі зафіксовано 245 ворожих обстрілів цивільних об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. На сході України лише за останні 7 діб було зафіксовано 245 обстрілів з боку ворога по цивільних об’єктах. Про це на брифінгу розповів начальник групи Об'єднаного центру цивільно-військового співробітництва штабу Об'єднаних сил Віктор Лисюк, повідомляє УНН.
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"За останні 7 днів було зафіксовано 245 обстрілів по цивільних об’єктах в населених пунктах Донецької та Луганської областей", - повідомив Лисюк.
За його словами, два житлових будинки зруйновано, ще 75 – пошкоджено. Крім того, пошкоджено заклади освіти та 13 об’єктів інфраструктури.
"У період з 20 години 22 лютого по 12 годину 23 лютого отримано інформацію про 39 обстрілів цивільних об’єктів. (…) За минулу ніч пошкоджено 13 житлових будинків у населених пунктах Бердянське, Трьохізбинка та Мар’їнка", - додав Лисюк.
Додамо
Напередодні СБУ оприлюднила розмови бойовиків, які у лютому цього року почали ескалацію подій на Донбасі.