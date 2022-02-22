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Зізнаються, що влучили у "будку Росії" та Луганську ТЕС: оприлюднено розмови бойовиків, які обстрілюють мирне населення на Донбасі

Зізнаються, що влучили у "будку Росії" та Луганську ТЕС: оприлюднено розмови бойовиків, які обстрілюють мирне населення на Донбасі

Київ • УНН

 • 265713 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. СБУ оприлюднила розмови бойовиків, які у лютому цього року почали ескалацію подій на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Службу безпеки України.

Цитата

“Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих „ЛНР“ і „ДНР“, які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:
• між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;
• обговорюють накопичення російських військ, у тому числі залучення чеченців “полку Кадирова”;
• дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;
• розповідають, що самі ж бойовики влучили “в будку в Росії” (пізніше ФСБ назвала це “обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області”);
• підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (унаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання) тощо.

Зазначається, що вказані розмови вдалося отримати у ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

“Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України”, — інформує СБУ.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

Ситуація на Донбасі загострилася 17 лютого.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав “незалежність” так званих “ЛНР” та “ДНР” на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для “функцій щодо підтримання миру”.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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