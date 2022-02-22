Признаются, что попали в "будку России" и Луганскую ТЭС: обнародованы разговоры боевиков, обстреливающих мирное население на Донбассе

Цитата

“Сотрудники СБУ получили разговоры боевиков так называемых “ЛНР“ и "ДНР", которые в феврале 2022 года начали эскалацию событий на Донбассе", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на обнародованных записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий:

* между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население;

* обсуждают накопление российских войск, в том числе привлечение чеченцев “полка Кадырова”;

* удивляются, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы боевиков;

* рассказывают, что сами же боевики попали "в будку в России” (позже ФСБ назвала это “обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области”);

* подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (вследствие чего город Счастья остался без электро-, водо - и теплоснабжения) и тому подобное.

Отмечается, что указанные разговоры удалось получить в ходе контрразведывательной работы СБУ, которая ведется для отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

“Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто на самом деле ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины”, — информирует СБУ.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время”.

Ситуация на Донбассе обострилась 17 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНВ” и “ДНР” на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.