За последние семь суток на Донбассе зафиксировано 245 вражеских обстрелов гражданских объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. На востоке Украины только за последние 7 суток было зафиксировано 245 обстрелов со стороны врага по гражданским объектам. Об этом на брифинге рассказал начальник группы Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества штаба Объединенных сил Виктор Лысюк, сообщает УНН.
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"За последние 7 дней было зафиксировано 245 обстрелов по гражданским объектам в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей", - сообщил Лысюк.
По его словам, два жилых дома разрушены, еще 75 - повреждены. Кроме того, повреждены учебные заведения и 13 объектов инфраструктуры.
"В период с 20 часов 22 февраля по 12 часов 23 февраля получена информация о 39 обстрелах гражданских объектов. (...) За минувшую ночь повреждены 13 жилых домов в населенных пунктах Бердянское, Трехизбинка и Марьинка", - добавил Лысюк.
Добавим
Накануне СБУ обнародовала разговоры боевиков, которые в феврале этого года начали эскалацию событий на Донбассе.