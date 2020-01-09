ООС: боевики дважды нарушили режим прекращения огня, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия. Стрелковое оружие враг применил по защитникам Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, у Азовского побережья корабль ФСБ России собирал разведывательные данные.