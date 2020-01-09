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ООС: бойовики двічі порушили режим припинення вогню, є поранений

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КИЇВ. 9 січня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї. Стрілецьку зброю ворог застосував по захисникам Павлополя, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Схід“. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, біля Азовського узбережжя корабель ФСБ Росії збирав розвідувальні дані.

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