Біля Азовського узбережжя корабель ФСБ Росії збирав розвідувальні дані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Біля Азовського узбережжя був помічений корабель ФСБ, який збирав розвідувальні дані. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
“Під час планової роботи з висвітлення підводної та надводної обстановки вертольотом Морської авіаційної бригади на дистанції близько 10 морських миль виявлено корабель берегової охорони ФСБ Росії, що здійснював збір розвідувальних даних”, — сказано у повідомленні.
Після кількох обльотів над акваторією якірної стоянки, морські авіатори примусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань.
Даний захід відбувався у взаємодії підрозділів Військово-Морських Сил із артилерійськими та піхотними підрозділами, що тримають оборону на узбережжі.
“У підрозділах нашого з’єднання приділяється значна увага обороні Азовського узбережжя щодо недопущення висадки ворожого морського десанту. Всіма силами і засобами необхідними для запобігання вторгнення з моря здійснюється щоденне спостереження за береговою смугою та її патрулювання”, — зазначив представник командування гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.
Нагадаємо, упродовж доби бойовики два рази порушили режим припинення вогню — внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення.