У Азовского побережья корабль ФСБ России собирал разведданные
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. У Азовского побережья был замечен корабль ФСБ, который собирал разведывательные данные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Во время плановой работы по освещению подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведывательных данных", - сказано в сообщении.
После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.
Данное мероприятие проходило во взаимодействии подразделений Военно-Морских Сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями, что держат оборону на побережье.
"В подразделениях нашего соединения уделяется значительное внимание обороне Азовского побережья по недопущению высадки вражеского морского десанта. Всеми силами и средствами необходимыми для предотвращения вторжения с моря осуществляется ежедневное наблюдение за береговой полосой и ее патрулирование", - отметил представитель командования горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
Напомним, в течение суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня - в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.