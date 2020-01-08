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У Азовского побережья корабль ФСБ России собирал разведданные

У Азовского побережья корабль ФСБ России собирал разведданные

Киев  •  УНН

 • 14854 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. У Азовского побережья был замечен корабль ФСБ, который собирал разведывательные данные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Во время плановой работы по освещению подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведывательных данных", - сказано в сообщении.

После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

Данное мероприятие проходило во взаимодействии подразделений Военно-Морских Сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями, что держат оборону на побережье.

"В подразделениях нашего соединения уделяется значительное внимание обороне Азовского побережья по недопущению высадки вражеского морского десанта. Всеми силами и средствами необходимыми для предотвращения вторжения с моря осуществляется ежедневное наблюдение за береговой полосой и ее патрулирование", - отметил представитель командования горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Напомним, в течение суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня - в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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