Ситуація на Донбасі: у результаті обстрілів бойовиків поранено двох військових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Упродовж доби бойовики два рази порушили режим припинення вогню - внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем", - йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі відкривав вогонь поблизу населеного пункту Хутір Вільний із загальною витратою 42 мін калібру 120 мм.
"Сьогодні, 8 січня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 січня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.