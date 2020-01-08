Ситуация на Донбассе: в результате обстрелов боевиков ранены двое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. За сутки боевики два раза нарушили режим прекращения огня - в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вильный с общим расходом 42 мины калибра 120 мм.
"Сегодня, 8 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 января вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.