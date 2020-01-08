ООС: бойовики два рази обстрілювали українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. 7 січня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї, передає УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Усі два обстріли зафіксовано по нашим позиціям неподалік населеного пункту Василівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Вчора, 7 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з нашого боку немає.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Штаб ООС: на передовій нетверезий бойовик розстріляв своїх співслужбовців