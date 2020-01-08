ООС: боевики два раза обстреливали украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. 7 января вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Все два обстрелы зафиксировано по нашим позициям недалеко от населенного пункта Васильевка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
Вчера, 7 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с нашей стороны нет.
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