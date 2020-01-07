Штаб ООС: на передовій нетверезий бойовик розстріляв своїх співслужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У тимчасово окупованому населеному пункті Кулікове на Донеччині бойовик, перебуваючи у стані наркотично-алкогольного сп'яніння, розстріляв бойовиків зі своєї роти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
"У тимчасово окупованому населеному пункті Кулікове (Донецька область) стався інцидент в одному із батальйонів 9 омсп. Зокрема стало відомо про те, що один з бойовиків підрозділу, який ніс чергування на одній з передових позицій в окопі, перебуваючи в стані сильного наркотично-алкогольного угару, розстріляв бойовиків зі своєї роти, що знаходилися поруч з ним", - йдеться у повідомленні.
У штабі повідомили, що інформація була здобута українською розвідкою.
Нагадаємо, за даними розвідки у підрозділах противника почастішали випадки відкриття вогню по своїх позиціях.