Штаб ООС: на передовій нетверезий бойовик розстріляв своїх співслужбовців

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КИЇВ. 7 січня. УНН. У тимчасово окупованому населеному пункті Кулікове на Донеччині бойовик, перебуваючи у стані наркотично-алкогольного сп'яніння, розстріляв бойовиків зі своєї роти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

"У тимчасово окупованому населеному пункті Кулікове (Донецька область) стався інцидент в одному із батальйонів 9 омсп. Зокрема стало відомо про те, що один з бойовиків підрозділу, який ніс чергування на одній з передових позицій в окопі, перебуваючи в стані сильного наркотично-алкогольного угару, розстріляв бойовиків зі своєї роти, що знаходилися поруч з ним", - йдеться у повідомленні.

У штабі повідомили, що інформація була здобута українською розвідкою.

Нагадаємо, за даними розвідки у підрозділах противника почастішали випадки відкриття вогню по своїх позиціях.

Українські Національні Новини

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