Бойовики стали частіше відкривати вогонь по своїх позиціях - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. За даними розвідки у підрозділах противника почастішали випадки відкриття вогню по своїм позиціям. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ імітує дотримання "режиму тиші" у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК, створивши так звані "групи контролю", - сказав Мотузяник.
Разом з тим, у підрозділах противника почастішали випадки відкриття вогню по своїм позиціям, (так званого "дружнього вогню") зокрема у смузі відповідальності "11-го окремого мотострілецького полку", "1-ї окремої мотострілецької бригади" та "4 окремої мотострілецької бригади".
Відкриття "дружнього вогню" противником стало можливим через незадовільну організацію взаємодії між підрозділами окупантів та надмірне вживання спиртних напоїв особовим складом. При цьому, згаданими "групами контролю" такі випадки обліковуються як обстріли з боку Об’єднаних сил.
Тим самим противник намагається виправдати обстріли, які сам же веде начебто у відповідь на порушення режиму тиші з боку підрозділів Об’єднаних сил.
Нагадаємо, за інформацією розвідки, бойовики відновили формування “штрафних рот”, які окупанти комплектують офіцерами, сержантами та рядовими, які причетні до скоєння злочинів, самовільно залишали передові позиції або відкрито висловлювали невдоволення умовами служби.