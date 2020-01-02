Бойовики відновили формування "штрафних рот" - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. За інформацією розвідки бойовики відновили формування “штрафних рот”, які окупанти комплектують офіцерами, сержантами та рядовими, які причетні до скоєння злочинів, самовільно залишали передові позиції або відкрито висловлювали невдоволення умовами служби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ відновило практику формування т. зв. „штрафних рот“ у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК. Штрафні підрозділи окупанти комплектують офіцерами, сержантами та рядовими, які причетні до скоєння злочинів, самовільно залишали передові позиції або відкрито висловлювали невдоволення умовами служби”, — сказано у повідомленні.
Штрафників противник використовує на найбільш небезпечних ділянках на лінії зіткнення. При цьому, за їх рахунок створюються т. зв. “групи швидкого реагування”.
Разом з тим, у зазначених підрозділах зберігається найвищий рівень правопорушень, у т. ч. випадки вбивств, що пов’язано з конфліктами між офіцерами та їх підлеглими. Вбиті зараховуються до втрат нібито внаслідок обстрілів підрозділами об’єднаних сил.
Як писав УНН, бойовики двічі обстріляли українські позиції.