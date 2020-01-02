Боевики возобновили формирование "штрафных рот" - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. По информации разведки боевики возобновили формирования “штрафных рот”, которые оккупанты комплектуют офицерами, сержантами и рядовыми, причастных к совершению преступлений, которые самовольно оставляли передовые позиции или открыто выражали недовольство условиями службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск возобновило практику формирования т. н. „Штрафных рот“ в соединениях и частях 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК. Штрафные подразделения оккупанты комплектуют офицерами, сержантами и рядовыми, причастными к совершению преступлений, которые самовольно оставляли передовые позиции или открыто выражали недовольство условиями службы”, — сказано в сообщении.
Штрафников противник использует на наиболее опасных участках на линии соприкосновения. При этом, за их счет создаются т. н. “группы быстрого реагирования”.
Вместе с тем, в указанных подразделениях сохраняется высокий уровень правонарушений, в т. ч. случаев убийств, связано с конфликтами между офицерами и их подчиненными. Убитые зачисляются к потерям якобы в результате обстрелов подразделениями объединенных сил.
Как писал УНН, боевики дважды обстреляли украинские позиции.