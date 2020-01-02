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ООС: бойовики двічі обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. З початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції, бойових втрат немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Від початку поточної доби станом на 12.00, було зафіксовано 2 випадки порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - сказано у повідомленні.

З гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціям українських захисників в районі Новотроїцького, що на Донецькому напрямку.

А на Луганському напрямку, окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Оріхового, при цьому використовуючи підствольні гранатомети.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, 1 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. 

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