ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции, боевых потерь нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 было зафиксировано 2 случая нарушения прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям украинских защитников в районе Новотроицкого, что на Донецком направлении.
А на Луганском направлении, оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Орехово, при этом используя подствольные гранатометы.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Напомним, 1 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.