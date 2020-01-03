Боевики стали чаще открывать огонь по своим позициям - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. По данным разведки в подразделениях противника участились случаи открытия огня по своим позициям. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск имитирует соблюдение "режима тишины" в соединениях и частях 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК, создав так называемые "группы контроля", - сказал Мотузяник.
Вместе с тем, в подразделениях противника участились случаи открытия огня по своим позициям, (так называемого "дружественного огня") наблюдается в полосе ответственности "11-го отдельного мотострелкового полка", "1-й отдельной мотострелковой бригады" и "4 отдельной мотострелковой бригады".
Открытие "дружественного огня" противником стало возможным из-за неудовлетворительной организации взаимодействия между подразделениями оккупантов и чрезмерное употребление спиртных напитков личным составом. При этом, упомянутыми "группами контроля" такие случаи учитываются как обстрелы со стороны Объединенных сил.
Тем самым противник пытается оправдать обстрелы, которые сам же ведет вроде в ответ на нарушение режима тишины со стороны подразделений Объединенных сил.
Напомним, по информации разведки, боевики возобновили формирования "штрафных рот", которые оккупанты комплектуют офицерами, сержантами и рядовыми, причастными к совершению преступлений, которые самовольно оставляли передовые позиции или открыто выражали недовольство условиями службы.