Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас готовится новое решение по ситуации на Донбассе.
ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 29 ноября, боевики четыре раза нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 29 ноября, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска четыре раза пренебрегли договоренностями, которые вступили в действие 27 июля 2020 года”, — сообщили в штабе.
Так, режим прекращения огня вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили в районе населенного пункта Екатериновка, применив на этом участке гранатометы различных систем и минометы калибра 82 миллиметра. Вблизи Попасной враг вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.
В свою очередь, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко Луганского, подразделение Объединенных сил своевременно обнаружил выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника. “Слаженным действиям украинские защитники сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск. После огневого контакта противник отошел”, — сообщили в штабе.
На пути отступления вражеской ДРГ военнослужащие подразделения обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение.
“Кроме того, на этом же участке украинские воины сбили вражеский БПЛА типа „Гранат“, который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии „Наводчик 2“. Его враждебные диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к нашим позициям”, — говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
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С начала текущих суток, 30 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
“Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, находясь в готовности мгновенно реагировать на любые действия противника, продолжают выполнять задачи по назначению”, — резюмировали в штабе.