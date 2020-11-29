В Україні близько 70 військових вважаються зниклими безвісти

“За даними ЗСУ, на сьогодні 69 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти”, - сказала представник уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Наталія Зарецька.

За її словами, Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин може запрацювати до кінця березня, якщо державні органи діятимуть за планом, запропонованим Офісом Глави держави. Голова Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, може бути обраний протягом двох тижнів.

Вона також зазначила, що реагуючи на звернення членів родин зниклих безвісти військовослужбовців, Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 495/2020 “Про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей”.

“Якщо все піде за планом, всі формальні процедури відбудуться, в березні комісія почне роботу повноцінно”, – сказала Наталія Зарецька.

За її словами, пошукові роботи не припинялися і здійснювалися силами підрозділів Національної поліції та військовими в зоні проведення бойових дій, за гуманітарним проектом Збройних сил України “Евакуація 200”, а також громадськими організаціями.

“Основні складнощі - з пошуками на непідконтрольних територіях. Дії на тимчасово окупованих територіях узгоджуються в політичному форматі через Тристоронню контактну групу. І, на жаль, сьогодні отримати дозвіл і гарантію безпеки пошуків не вдається через позицію протилежної сторони”, – додала Зарецька.

Вона зазначила, що станом на сьогодні на окупованих територіях працювати може лише Міжнародний комітет Червоного Хреста.

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Також вказано, що нині загальний облік зниклих безвісти в зоні проведення Антитерористичної операції, Операції об'єднаних сил, на тимчасово окупованих територіях (як військових, так і цивільних осіб) здійснює СБУ через створений у її складі Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у районі проведення ООС, який має зведену інформацію.

Окрім того, за словами Наталії Зарецької, законодавство передбачає функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Згідно з чинним законодавством, його адміністратором має бути державне підприємство, підконтрольне Міністерству юстиції, а держателем – Комісія.

“Технічно Єдиний реєстр може бути створений та запущений в роботу за півроку, якщо відповідне фінансування буде передбачене”, – зазначила Зарецька.

Нагадаємо, на початку серпня 2020 року УНН повідомляв, що у Донецькій області впродовж 2014-2020 років зареєстровані кримінальні провадження щодо 157 військовослужбовців, зниклих безвісти.