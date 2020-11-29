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В Украине около 70 военных считаются пропавшими без вести

В Украине около 70 военных считаются пропавшими без вести

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. На сегодня 69 военнослужащих в Украине считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"По данным ВСУ, на сегодня 69 военнослужащих считаются пропавшими без вести", - сказала представитель уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая.

По ее словам, Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах может заработать до конца марта, если государственные органы будут действовать по плану, предложенному Офисом Главы государства. Председатель Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, может быть избран в течение двух недель.

Она также отметила, что реагируя на обращения членов семей пропавших без вести военнослужащих, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 495/2020 "О мерах по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений, членов их семей".

"Если все пойдет по плану, все формальные процедуры пройдут, в марте комиссия начнет работу полноценно", - сказала Наталия Зарецкая.

По ее словам, поисковые работы не прекращались и осуществлялись силами подразделений Национальной полиции и военными в зоне проведения боевых действий, гуманитарным проектом Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200", а также общественными организациями.

"Основные сложности - с поисками на неподконтрольных территориях. Действия на временно оккупированных территориях согласуются в политическом формате через Трехстороннюю контактную группу. И, к сожалению, сегодня получить разрешение и гарантию безопасности поисков не удается из-за позиции противоположной стороны", - добавила Зарецкая.

Она отметила, что на сегодня на оккупированных территориях работать может только Международный комитет Красного Креста.

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Также указано, что в настоящее время общий учет пропавших без вести в зоне проведения антитеррористической операции, Операции объединенных сил, на временно оккупированных территориях (как военных, так и гражданских лиц) осуществляет СБУ через созданный в ее составе Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС, который имеет сводную информацию.

Кроме того, по словам Натальи Зарецкой, законодательство предусматривает функционирование Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Согласно действующему законодательству, его администратором должно быть государственное предприятие, подконтрольное Министерству юстиции, а держателем - Комиссия.

"Технически Единый реестр может быть создан и запущен в работу за полгода, если соответствующее финансирование будет предусмотрено", - отметила Зарецкая.

Напомним, в начале августа 2020 года УНН сообщал, что в Донецкой области в течение 2014-2020 годов зарегистрированные уголовные производства относительно 157 военнослужащих, пропавших без вести.

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