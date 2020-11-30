Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що наразі готується нове рішення щодо ситуації на Донбасі.
ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Минулої доби, 29 листопада, бойовики чотири рази порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
“Упродовж минулої доби, 29 листопада, в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази знехтували домовленостями, що вступили в дію 27 липня 2020 року”, — повідомили у штабі.
Так, режим припинення вогню збройні формування РФ та її найманці порушили у районі населеного пункту Катеринівка, застосувавши на цій ділянці гранатомети різних систем та міномети калібру 82 міліметри. Поблизу Попасної ворог вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета.
Своєю чергою, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік Луганського, підрозділ Об’єднаних сил своєчасно виявив висування диверсійно-розвідувальної групи противника. “Злагодженими діями українські захисники зірвали спробу ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ. Після вогневого контакту противник відійшов”, — повідомили у штабі.
На шляху відступу ворожої ДРГ військовослужбовці підрозділу виявили засоби мінування російського виробництва, особисті речі диверсантів та інше військове спорядження.
“Окрім того, на цій же ділянці українські воїни збили ворожий БПЛА типу „Гранат“, який входить до комплексу забезпечення дій артилерії „Наводчик 2“. Його ворожі диверсанти використовували для проведення розвідки та корегування свого підходу до наших позицій”, — йдеться у повідомленні.
Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
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Від початку поточної доби, 30 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які дії противника, продовжують виконувати завдання за призначенням”, — резюмували у штабі.