ООС: боевики 9 раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 20 апреля, было зафиксировано 9 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.
Детали
В частности, недалеко от поселка Южное противник открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра.
В пригороде Старогнатовка враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи населенных пунктов Золотое-4 и Водяное, что в Донецкой области, российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет.
Текущие сутки
По состоянию на 7:00 утра, 21 апреля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи населенных пунктов Пески и Южное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Вблизи поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним
В Снежном Донецкой области от взрыва гранаты, которую активировал отец, погибла двухлетний ребенок.