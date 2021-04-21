ООС: бойовики 9 разів порушували “режим тиші”

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Протягом минулої доби, 20 квітня, було зафіксовано 9 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це інформують у штабі ООС, пише УНН.

Деталі

Зокрема, неподалік селища Південне противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

У передмісті Старогнатівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу населених пунктів Золоте-4 та Водяне, що на Донеччині, російські окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає.

Поточна доба

Станом на 7 годину ранку, 21 квітня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, поблизу населених пунктів Піски та Південне ворог відкривав вогонь із Мінометів 120-го калібру.

Поблизу селища Первомайське противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо

У Сніжному на Донеччині від вибуху гранати, яку активував батько, загинула дворічна дитина.

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