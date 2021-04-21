Дворічна дитина підірвалася на гранаті на Донбасі: в ОБСЄ розповіли деталі

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Місія ОБСЄ уточнювала повідомлення про загибель дитини в окупованому Сніжному 8 лютого. В результаті вибуху ручної гранати загинула дворічна дівчинка. Трагедія сталася ще 8 лютого.

За даними місії ОБСЄ, персонал моргу в непідконтрольному уряду Донецьку повідомив, що дівчинка померла 20 лютого після того, як 8 лютого її госпіталізували в лікарню Донецька з ранами голови, де її прооперували.

9 квітня мама дівчинки розповіла спостерігачам, що, коли вона прокинулася увечері 8 лютого і збиралася увійти в кімнату, де спали її дві дочки, жінка почула вибух. Її чоловік активував ручну гранату, яка вибухнула в приміщенні.

Нагадаємо

Спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували 165 порушень припинення вогню в зоні ООС. Військовослужбовець окупаційних військ вистрелив з автомата в 15-річну дівчину і хотів втекти.