Дворічна дитина підірвалася на гранаті на Донбасі: в ОБСЄ розповіли деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Сніжному на Донеччині від вибуху гранати, яку активував батько, загинула дворічна дитина. Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ, пише УНН.
Деталі
Місія ОБСЄ уточнювала повідомлення про загибель дитини в окупованому Сніжному 8 лютого. В результаті вибуху ручної гранати загинула дворічна дівчинка. Трагедія сталася ще 8 лютого.
За даними місії ОБСЄ, персонал моргу в непідконтрольному уряду Донецьку повідомив, що дівчинка померла 20 лютого після того, як 8 лютого її госпіталізували в лікарню Донецька з ранами голови, де її прооперували.
9 квітня мама дівчинки розповіла спостерігачам, що, коли вона прокинулася увечері 8 лютого і збиралася увійти в кімнату, де спали її дві дочки, жінка почула вибух. Її чоловік активував ручну гранату, яка вибухнула в приміщенні.
Нагадаємо
Спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували 165 порушень припинення вогню в зоні ООС. Військовослужбовець окупаційних військ вистрелив з автомата в 15-річну дівчину і хотів втекти.