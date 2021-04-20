На Сході бойовик застрелив 15-річну українку і намагався втекти

Деталі

За інформацією воєнної розвідки України, трагедія сталася 18 квітня. Військовослужбовець 2 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу окупаційних військ вистрелив з автомата в 15-річну дівчину.

Після скоєного злочинець здійснив спробу втекти на підконтрольну українським підрозділам територію, але був затриманий проросійськими найманцями поблизу населеного пункту Щастя. Доказом цього є перехоплена телефонна розмова бойовиків.

“За інформацією ГУР МО України, деякі російські ЗМІ вже отримали вказівку від ФСБ РФ готувати та поширювати фейкові новини про нібито причетність до цього злочину військовослужбовців Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.

Додатково

Протягом останніх двох місяців куратори ОРДЛО розгорнули проти Збройних сил України інформаційну кампанію з дискредитації українських військових.