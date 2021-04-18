Бойовики розгорнули маштабну інформаційну кампанію з дискредитації ЗСУ - СЦКК

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Київ • УНН

 • 19572 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Протягом останніх двох місяців куратори ОРДЛО розгорнули проти Збройних сил України інформаційну кампанію з дискредитації українських військових, повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі, інформує УНН.

Цитата:

"Українська сторона СЦКК інформує, що у березні – квітні поточного року куратори ОРДЛО розгорнули чергову інформаційну кампанію щодо дискредитації Збройних сил України. Метою кампанії є створення та поширення фейків про обстріли Збройними силами України населених пунктів на тимчасово окупованій території. Зазначені інформаційні вкиди спрямовані на переконання місцевого населення у намірах української сторони найближчим часом розпочати воєнну операцію з деокупації тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Відзначається, що "посиленням загальної картини підготовки до оборони" служать кадри, на яких зміцнюють міські споруди мішками з піском в Донецьку і інших тимчасово окупованих містах.

"З цією метою протягом 12-17 квітня окупантами сплановано та проведено низку вогневих провокацій із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння (мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра") у напрямку населених пунктів Опитне, Піски, Мар’їнка, Новомихайлівка з Донецька", - наголошують в СЦКК.

Зазначається, що 14 квітня, в так званих ЗМІ на тимчасово окупованих територіях, поширювали черговий фейк про обстріл одного з районів цього міста, в результаті чого, начебто, загинув мирний житель.

"Загибель мирних жителів в останній час є невід’ємним елементом пропагандистської компанії окупантів, яка продовжує курс на "демонізацію" Збройних сил України. Традиційними пропагандистськими кліше також є обстріли релігійних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, вбивство дітей", - підкреслює українська сторона в СЦКК.

У СЦКК додають, що в наступні дні російські найманці продовжували провокації, в ході яких широко застосовували заборонене озброєння, не дивлячись на попередження з боку СММ ОБСЄ щодо дотримання режиму припинення вогню.

Зокрема, 17 квітня, не зважаючи на роботу місії на північно-західній околиці Донецька, окупанти, починаючи з 14:00 здійснили три обстріли позицій Збройних сил України, у результаті чого отримав поранення військовослужбовець однієї з військових частин.

Українська сторона СЦКК прогнозує, "що на фоні зростання кількості обстрілів зі сторони збройних формувань РФ із забороненого озброєння – зросте кількість інформаційних вкидів із звинуваченнями в обстрілах з боку ЗС України".

"Збройні Сили України безумовно дотримуються режиму припинення вогню. Усі заяви окупантів про ігнорування українською стороною координаційного механізму та досягнутих домовленостей не відповідають дійсності і спрямовані на свідоме загострення ситуації з боку проросійських найманців. А систематичні порушення режиму припинення вогню з їхнього боку є нічим іншим, як відвертими провокаціями на фоні ескалації напруженості навколо кордонів України", - підкреслюють в СЦКК.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія поширює "фейки" для дискредитації українських військових - ООС

Доповнення

Останнім часом ситуація на Сході загострилася. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим перебувають 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

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