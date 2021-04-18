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Боевики развернули масштабную информационную кампанию по дискредитации ВСУ - СЦКК

Боевики развернули масштабную информационную кампанию по дискредитации ВСУ - СЦКК

Киев  •  УНН

 • 19545 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В течение последних двух месяцев кураторы ОРДЛО развернули против Вооруженных сил Украины информационную кампанию по дискредитации украинских военных, сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе, информирует УНН.

Цитата:

"Украинская сторона СЦКК информирует, что в марте - апреле текущего года кураторы ОРДЛО развернули очередную информационную кампанию по дискредитации Вооруженных сил Украины. Целью кампании является создание и распространение фейков об обстреле Вооруженными силами Украины населенных пунктов на временно оккупированной территории. Указанные информационные вбросы направлены на убеждение местного населения в намерениях украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что "усилением общей картины подготовки к обороне" служат кадры, на которых укрепляют городские сооружения мешками с песком в Донецке и других временно оккупированных городах.

"С этой целью в течение 12-17 апреля оккупантами спланировано и проведено ряд огневых провокаций с применением запрещенного минского договоренностями вооружения (минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых пушек МТ-12 "Рапира") в направлении населенных пунктов Опытное, Пески, Маринка, Новомихайловка из Донецка", - отмечают в СЦКК.

Отмечается, что 14 апреля, в так называемых СМИ на временно оккупированных территориях, распространяли очередной фейк об обстреле одного из районов этого города, в результате чего якобы погиб мирный житель.

"Гибель мирных жителей в последнее время является неотъемлемым элементом пропагандистской кампании оккупантов, которая продолжает курс на "демонизацию" Вооруженных сил Украины. Традиционными пропагандистскими клише есть также обстрелы религиозных объектов, объектов критической инфраструктуры, убийство детей", - подчеркивает украинская сторона в СЦКК.

В СЦКК добавляют, что в последующие дни российские наемники продолжали провокации, в ходе которых широко применяли запрещеное вооружение, несмотря на предупреждение со стороны СММ ОБСЕ относительно соблюдения режима прекращения огня.

В частности, 17 апреля, несмотря на работу миссии на северо-западной окраине Донецка, оккупанты, начиная с 14:00, совершили три обстрела позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего получил ранение военнослужащий одной из воинских частей.

Украинская сторона СЦКК прогнозирует, "что на фоне роста количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ с запрещенного вооружения - увеличится количество информационных вбросов с обвинениями в обстрелах со стороны ВС Украины".

"Вооруженные силы Украины безусловно соблюдают режим прекращения огня. Все заявления оккупантов об игнорировании украинской стороной координационного механизма и достигнутых договоренностей не соответствуют действительности и направлены на сознательное обострение ситуации со стороны пророссийских наемников. А систематические нарушения режима прекращения огня с их стороны являются ничем иным, как откровенными провокациями на фоне эскалации напряженности вокруг границ Украины", - подчеркивают в СЦКК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия распространяет "фейки" для дискредитации украинских военных - ООС

Дополнение

В последнее время ситуация на Востоке обострилась. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым находятся 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

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