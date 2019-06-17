Росія поширює "фейки" для дискредитації українських військових - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. На тлі наближення запланованого засідання тристоронньої контактної групи (ТКГ) з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, Російська Федерація розгорнула інформаційну компанію спрямовану на дискредитацію підрозділів ООС. Про це повідомляє УНН із посиланням прес-службу штабу ООС у Facebook.
Так, військові повідомили, що "російська окупаційна адміністрація ОРДЛО та представники російських окупаційних підрозділів через власні джерела масової пропаганди відкрито публікують “фейкові” новини про ніби то підготовку українськими військами провокативних обстрілів власних позицій та мирних населених пунктів".
"Вважаємо за необхідне підкреслити, що за останній тиждень відбулась ескалація застосування ворогом видів озброєнь заборонених Мінськими угодами. Зокрема, зафіксовані непоодинокі випадки відкриття вогню зі сторони російських окупаційних військ із застосуванням артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, а також мінометів калібру 120 мм та 82 мм передових позицій сил ООС. Усі вони відображені у офіційних звітах СММ ОБСЄ та ретельно задокументовані українською стороною СЦКК", - додали у прес-центрі ООС.
Додається, що ворог здійснював "цинічні обстріли мирних мешканців та об’єктів цивільної інфраструктури по усій протяжності лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях. Особливо кричущим випадком став обстріл зі сторони окупованого Донецька із застосуванням самохідних гаубиць 2С1 населеного пункту Мар’їнка, під час якого постраждало п’ять мирних мешканців".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ОБСЄ показала озброєння біля будинків мирних жителів на Донбасі
"Зважаючи на те, що ворог систематично та цинічно ігнорує будь-які домовленості і готовий до вчинення будь-яких дій, спрямованих на зрив засідання ТКГ, особовий склад ООС продовжує виконувати бойові завдання, дотримуючись прийнятих раніше зобов’язань у рамках Мінських домовленостей і не піддаючись на провокації з боку противника. Разом з тим, прямі загрози збоку російських окупаційних військ будуть миттєво ліквідуватися із застосуванням засобів, що не суперечать раніше укладеним мирним угодам", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський розповів голові ОБСЄ про свою мету повернути мир на Донбас.