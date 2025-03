ОБСЄ показала озброєння біля будинків мирних жителів на Донбасі

"Воєнні позиції і важке озброєння продовжують знаходитися поблизу житла мирного населення. Кадри з безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ", - сказано у повідомлені.



Military positions and heavy weapons continue to be placed close to civilian housing. Footage from #OSCE SMM unmanned aerial vehicles (UAVs) reveals the consequences.#Ukraine #Donbass #conflict #uav #civilians pic.twitter.com/VgJRlPxFNw

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 червня 2019 р.