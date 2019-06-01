ОБСЄ показала озброєння біля будинків мирних жителів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. В ОБСЄ заявляють, що бойовики тримають важке озброєння поблизу будинків цивільного населення. Про це місія ОБСЄ повідомила у Twitter, передає УНН.
"Воєнні позиції і важке озброєння продовжують знаходитися поблизу житла мирного населення. Кадри з безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ", - сказано у повідомлені.
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Нагадаємо, Євросоюз в ОБСЄ закликав Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу.
Як повідомляв УНН, у Горлівці жінка й дитина зазнали поранень в результаті обстрілу бойовиків.
Крім того, як повідомили в МЗС, Україна проситиме міністрів закордонних справ країн-партнерів в світі вимагати від Російської Федерації виконати наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків і суден.
Military positions and heavy weapons continue to be placed close to civilian housing. Footage from #OSCE SMM unmanned aerial vehicles (UAVs) reveals the consequences.#Ukraine #Donbass #conflict #uav #civilians pic.twitter.com/VgJRlPxFNw— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 червня 2019 р.